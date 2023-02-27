Польша запустит инициативу по поиску украинских детей, вывезенных в Россию

На этой неделе Польша вместе с Еврокомиссией запустит инициативу по поиску украинских детей, которые из оккупированных территорий были вывезены в Россию. Украина неоднократно заявляла, что вывоз детей в Россию и передача их в семьи – это депортация и геноцид.

Как пояснял замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский, цель этой инициативы — «привлечь внимание мира к этой серьезной проблеме благодаря очень высокому политическому уровню этой инициативы, уровню председателя Европейской комиссии и премьер-министра Польши».

Инициатива должна предусматривать не только «следственные действия по сбору конкретных доказательств» «похищений» детей, но и «создание механизма, позволяющего решить проблему». Более подробная информация будет объявлена ​​в начале этой недели, уточнил Шинковский.

Вчера телеканал «Дождь» (в России признан иностранным агентом) сделал репортаж об украинских детях-сиротах, которых вывезли с оккупированных Россией территорий и распределили в российские учреждения.

Согласно переписке российского минпросвещения с региональными органами опеки, которая оказалась в распоряжении канала, в августе прошлого года 400 детей распределили в 24 российских детдома и интерната. Как минимум в 21 из них украинских детей вместе с российскими подвергают «военно-патриотическому» воспитанию и заставляют участвовать в различных «патриотических» активностях.