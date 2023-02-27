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Нобелевский лауреат призвала создать международный трибунал для Путина

Украинская правозащитница Александра Матвийчук – глава организации «Центр гражданских свобод», которая в прошлом году получила Нобелевскую премию мира, – призвала создать международный трибунал для президента России Владимира Путина. Она потребовала сделать это как можно скорее: по мнению Матвийчук, это будет иметь «охлаждающий эффект» для российского руководства и предотвратит дальнейшие военные преступления.

Матвийчук заявила, что многие российские военные и их командование не осознают, что власти Путина рано или поздно придёт конец и им придётся нести ответственность за содеянное. Угроза уголовного преследования, по словам правозащитницы, должна заставить их задуматься.

Ранее за проведение международного расследования российской агрессии в Украине высказывались многие политики на уровне ООН, парламентской ассамблеи НАТО и Европарламента. Генеральная прокуратура Украины расследует преступления, предположительно совершённые российскими войсками – она завела уже более 65 тысяч уголовных дел. Наряду с национальными расследованиями открыты дела в Международном уголовном суде в Гааге.

27 февраля, 2023 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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