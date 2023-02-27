Нетрадиційні покерні поради, які можуть дати вам перевагу



Оскільки всі форми покеру настільки ж популярні в наші дні – особисті ігри, формат живих дилерів, онлайн-турніри з покеру та відеопокер – навички та знання гравців у грі зростають. Пам’ятаючи про це, кількох нетрадиційних покерних порад може бути достатньо, щоб дати вам перевагу. Почнемо з посібника з покеру.

Не дотримуйтеся підручника

Незалежно від того, чи ви регулярно граєте в покер онлайн на сайті https://kirspilka.kr.ua/, маєте на своєму плечі більше ніж кілька живих турнірів або все ще думаєте про те, щоб спробувати деякі з найкращих пропонованих варіантів покеру в онлайн-казино, знання основ має вирішальне значення. Саме основи покеру згодом стануть вашим стартовим майданчиком, щоб вивести вашу гру на наступний рівень.

Подумайте про це так: перш ніж музикант зможе робити божевільні речі на сцені зі своєю гітарою або навіть винайти новий жанр, він витрачає роки на відпрацювання гам і вивчення основ. З покером справа нічим не відрізняється, за винятком того, що опанування основ не займе у вас майже стільки часу.

Опанувавши основи, знайдіть форум, де ви зможете експериментувати зі своєю грою. Це одна з найбільших принад покеру. Вам не потрібно дотримуватися підручника. Поговоріть з більшістю професійних гравців, і вони скажуть вам, що стандартної гри не існує. Участь в іграх онлайн-казино з живими дилерами — це чудовий спосіб мислити нестандартно та придумувати власні нестандартні ходи.

Діапазон рук

Хоча деякі з найуспішніших гравців у покер могли б годинами обговорювати ідеальний покерний діапазон, ось концепція з першого погляду.

Гра в покер передбачає кілька рук. Те, що деякі серйозні гравці почали робити, це дивитися на ширшу картину в грі чи навіть у кількох іграх, щоб краще обґрунтувати свої рішення за столом.

Наприклад, опонент X має натс 15% часу, сильну руку 10% часу, середню руку 15%, слабку руку 30%, дро 20% і ефір 10% часу. Тут враховується діапазон рук цього гравця в грі або в кількох іграх.

Якщо ви знаєте, що опонент Х має натс або сильну руку лише 25% часу, ви захочете уникати повторного рейзу, якщо у вас сильна рука (швидше за все, він фолдитиме більшу частину часу). Отже, грайте флет і дозвольте йому блефувати. І навпаки, якщо у вас слабка рука, 3-бет-блеф або фолд — це хороші варіанти. Майте на увазі, що використання ігрового діапазону не є точною наукою. Це більше вправа на логіку.

Не йдіть з нутром

Незалежно від того, як довго ви вивчаєте мову тіла, одна з найскладніших речей — це суперечити загальноприйнятій думці, не прислухаючись до своєї інтуїції. Ми налаштовані реагувати на вербальні та невербальні сигнали. Тренуватися, щоб зменшити ймовірність приймати рішення, навіть підсвідомо, на основі підказок інших гравців, є однією з найкращих нетрадиційних покерних порад, які ви коли-небудь отримували.

Ось два приклади. Гравець в онлайн-чаті казино, який найбільше може сказати про стратегію, ймовірно, не найкращий гравець. Великі гравці не афішують. Слабкі гравці викликають бурю, щоб приховати свою невпевненість. Якщо ви інстинктивно намацаєте, бо інший гравець, здається, знає стратегію, мабуть, немає потреби так думати! Ви майже напевно знаєте більше, або ви спостерігаєте та навчаєтесь за допомогою гравців і дружніх дилерів онлайн-покеру. У будь-якому випадку, легко взяти участь у грі завдяки бездепозитному бонусу в Cosmolot Casino.

Перетворіть слабку руку на блеф

Більшість гравців з нижчими ставками з поважною причиною бояться рейзу на терні та рівері – зазвичай це натс. Отже, скористайтеся цією нетрадиційною підказкою для покеру. Хоча більшість гравців з низькими ставками рейзять на рівері лише з натсом і вважають, що їхні опоненти думають так само, зробіть протилежне від того, що від вас очікують, і зробіть рейз із пристойною або слабкою рукою.

Перетворення хорошої руки (середня, нижня пара) або слабкої руки (третя, четверта чи п’ята пара) на блеф може перетворити посередніх гравців на хороших гравців.

Встановіть стоп-лосс для бай-іну

Один із найбільш збережених секретів у професійному покері полягає в тому, що найбільша різниця між найкращими гравцями – це розумова гра, а не технічні здібності. Гравці, які мають перевагу, знають, що вони не можуть дозволити собі бути в тилі.

Тож, якщо ваші найкращі покерні руки наразі покинули вас і у вас проблеми з тильтом, складіть план, щоб піти за столи, коли ваша гра занепадає. Деякі гравці мають стратегію стоп-лосс з трьома бай-інами, тоді як для інших це може бути шість.

Річ у тому, що продумана стратегія програшу з бай-іном допоможе вам збільшити ваші виграші з часом і дасть вам перевагу як гравця в покер.

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