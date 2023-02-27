На півночі від Бахмута точаться запеклі бої

Бахмут залишається епіцентром удару російських окупантів, де вони намагаються прорвати оборону. За добу на цій частині фронту відбулося 300 обстрілів та 60 боєзіткнень.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

“Бахмут залишається епіцентром удару ворога, де він концентрує свою у вагу на тому, щоб прорвати нашу оборону. Зокрема, в районі таких населених пунктів, як Дубово-Василівка, Ягідне, Бахмут, Іванківське, Північне відбулося 300 обстрілів на цьому відтинку фронту з різних видів артилерії, реактивної артилерії, систем залпового вогню; 60 боєзіткнень відбулося, де ворог втратив 63 військовослужбовців убитими і 141 пораненими різного ступеню”, – повідомив він.

Речник додав, що противник щодоби має суттєві втрати. До згаданих на Бахмутському напрямку, українські захисники знищили 33 окупантів на Куп’янсько-Лиманському напрямку.

На півночі від Бахмута точаться жорстокі бої, командування Сил оборони докладає зусиль, щоб не дати ворогу просуватись по нашій території.

Речник також відзначив, що Соледарська операція показала, наскільки, виснаживши противника, Сили оборони грамотно і планомірно відійшли, не давши себе оточити.

Відповідаючи на питання, чи можна назвати бої під Бахмутом великим наступом ворога, Череватий зауважив, що жорстокі бої тут тривають понад сім місяців.

“Там динаміка боїв на нашій ділянці фронту по суті більше вже семи місяців залишається дуже активною, і ворог постійно маневрує військами, замінює в тому числі через те, що в нього значні втрати. Відтак, сказати, що суттєво змінилась ситуація, не можна, тому що тут і так амплітуда атак ворога по декілька десятків на кожній з ділянок фронту”, – зауважив Череватий.