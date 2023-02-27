Ігрові автомати на гроші для новачків



Потрапляючи в різноманітний і часом складний світ гемблінгу вперше багато новачків починають губитися і лякатися. Ігор настільки багато, що освоїти їх і зрозуміти за короткий період практично неможливо. Це спричиняє дещо негативні наслідки. Наприклад, гравці починають втрачати гроші через те, що вони погано орієнтуються в інтерфейсах. Або взагалі засмучуються через те, що нічого не розуміють і в результаті зовсім кидають цю витівку так і не розкривши для себе ті найважливіші і прекрасні сторони азартних ігор.

Саме тому ми вирішили зробити спеціальну добірку гральних автоматів для новачків бажаючих випробувати свій успіх у грі на реальні гроші. Ці слоти мають найпростіші правила і не створюватимуть додаткових складнощів під час усього ігрового процесу. Завдяки їм можна зрозуміти основну ідею апаратів і вже далі освоювати складніші як графічно, так і механічно автомати. Всього ж ми обрали 5 апаратів, які досвідчені шанувальники азарту назвали найпростішими.

ТОП 5 найпростіших слотів

Ви можете грати в ці ігрові автомати на гроші на любу суму онлайн. Амплітуда ставок дуже широка і дозволить насолодитися ними як любителям мінімальних ставок, так і хайроллерам, тобто тим, хто любить грати по-крупному.

№1 — Starburst

Ігровий слот Старберст від компанії Net Ent простий з огляду на те, що тут немає складних бонусних раундів. Як доповнення до стандартного режиму йдуть лише так звані респіни, тобто додаткові обертання барабанів. Вони активуються у разі випадіння спеціальних зірок з різнокольоровими променями. Ці зірки можуть випадати на 2, 3 чи 4 барабанах.

Наприклад, при випадінні зірки на 2 барабані всі 3 наявні там символи стають wild і замінюють собою будь-які інші символи. Також слід враховувати, що у Starburst виграшні комбінації враховуються у двох напрямках. Зліва-направо та навпаки. Найцікавішим варіантом з погляду прибутковості для гравця є випадіння зірок відразу на трьох можливих варіантах барабанів. Таким чином, ви отримуєте ціле поле диких символів і гарантуєте собі великий приз.

№2 — Crazy Monkey

Ігровий автомат Мавпи існує на ринку вітчизняного гемблінгу вже багато років. Багато хто вважає, що це застаріла гра. Але з ними може не погодитися величезна армія олдскульних гравців, які знають цю гру ще з часів реальних залів і вважають її чистою класикою. Створений апарат був компанією Ігрософт, а його головною заслугою вважаються простота сюжетної лінії та графічна легкість, що не навантажує користувача зайвими графічними ефектами.

№3 — Fruit Cocktail

Це ще одна робота російського провайдера. Присвячена вона соковитим фруктам, що ожили. Гра дуже яскрава та строката. Вона позбавлена символів, присвячених картковим номіналам. Усі зображення виступають як картинки. Це створює простоту сприйняття. Єдине, що може здатися дещо складним новачкові, це бонусний раунд. Однак ви і самі не встигнете схаменутися як на 2-3 раз гри в ньому зрозумієте всі правила.

№4 — Fire Joker

Шведська компанія Плейнго також вирішила створити слот для новачків, який був би надзвичайно простим. І це їм вдалося. Вогняний Джокер — саме так називається дана гра, а її простота полягає у невеликій кількості барабанів і низькому числі ліній. Барабанів тут лише 3, а ліній лише 5. Відповідно гравцеві дуже просто візуалізувати будь-яку виграшну комбінацію.

№5 — Aztec Gold

Незважаючи на те, що гра Піраміди трохи складніше описаних вище ігрових автоматів цей слот дуже добре знайомий азартній спільноті, а тому ви можете знайти багато інформації про нього в мережі. Створено його компанію Мегаджек на початку 2000-х років і з тих пір він користується високою популярністю як в офлайн режимі, так і онлайн.

Знаючи з чого стартувати будь-яку справу починати легше. Тепер і ви знаєте з яких слотів починати своє знайомство з гемблінгом.