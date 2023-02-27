Главком украинских ВМС: Киев контролирует примерно треть украинской акватории Черного моря

Командующий военным флотом Украины, вице-адмирал Алексей Неижапа заявил, что на сегодняшний день «25 тыс. кв. км украинского Черного моря являются серой зоной, куда не заходят корабли россии, опасаясь уничтожения».

Главком уверяет, что «это площадь — как территория Одесской и Харьковской областей вместе взятые», хотя на самом деле площадь каждой из этих двух областей превышает 30 тыс. кв. км.

«В первые дни широкомасштабного вторжения мы видели российских захватчиков невооруженным глазом в море недалеко от Одессы, — напоминает вице-адмирал, — а сейчас они уже не подходят к контролируемым нами берегам.

Всего же, по словам Неижапы, в Черном море Украине принадлежит «более 70 тысяч квадратных километров», то есть в освобождении нуждается территория, в два с лишним раза превышающая по площади «серую зону».