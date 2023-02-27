Директор ЦРУ назвав гнітючою останню зустріч з начальником розвідки РФ

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс в інтерв’ю CBS News заявив, що його остання зустріч з начальником російської розвідки Сергієм Наришкіним у листопаді видалась гнітючою.

«З боку пана Наришкіна було дуже зухвале ставлення. Відчуття самовпевненості та пихи. Відчуття, мені здається, яке відображає власний погляд Путіна, його власну віру в те, що він може змусити час працювати на себе, що зможе перемолоти українців, що зможе виснажити наших європейських союзників. Що врешті-решт настане політична втома», – сказав він.

Зустріч Бернса і Наришкіна відбулася у листопаді в Туреччині.

Про неї мало що відомо, але у The New York Times писали, ніби Наришкін заявив Бернсу, що Росія готова на будь-які втрати заради перемоги над Україною.