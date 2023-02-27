Білий дім уточнив слова Байдена про «непотрібні» Україні F-16

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван уточнив коментарі президента Джо Байдена в неділю про те, що Україні наразі не потрібні винищувачі F-16.

Про це він сказав в інтерв’ю на телеканалі ABC, повідомляє «Європейська правда».

Салліван повторив, що Білий дім приділяє першочергову увагу негайним потребам цієї війни і продовжуватиме це робити.

«На кожному етапі цієї війни президент намагався зробити так, щоб українські військові отримували те, що їм потрібно», – повідомив Салліван.

«На першому етапі, коли вони захищали Київ, це були протитанкова зброя Javelin і зенітні системи Stinger. І це спрацювало. Це допомогло Україні захистити Київ. На другому етапі це була важка артилерія, щоб допомогти їм оборонятися від росіян, які наступали на схід України. На цьому етапі критичним елементом є здатність наземного маневру. А це означає танки, бронетранспортери, бойових машин піхоти», – сказав Салліван.

За його словами, «те, що каже президент, означає, що він зосереджений на цих можливостях».