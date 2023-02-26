В Україні ліквідовані ще понад 650 окупантів

Збройні сили знищили за добу 660 російських загарбників, 6 танків та 7 артилерійських систем.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 148130 (+660) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3381 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6615 (+6) од,
- артилерійських систем – 2380 (+7) од,
- РСЗВ – 475 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 247 (+0) од,
- літаків – 299 (+0) од,
- гелікоптері – 288 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2037 (+2),
- крилаті ракети ‒ 873 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5242 (+7) од,
- спеціальна техніка ‒ 230 (+0).
Дані уточнюються.
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