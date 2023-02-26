Додому з-за кордону повернулися 30 тис. українців: ситуація на західному кордоні Киберспортивное разнообразие — какие игры есть в этом спорте? » В Україні ліквідовані ще понад 650 окупантів Збройні сили знищили за добу 660 російських загарбників, 6 танків та 7 артилерійських систем. Джерело: Генштаб Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 148130 (+660) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3381 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 6615 (+6) од,

артилерійських систем – 2380 (+7) од,

РСЗВ – 475 (+0) од,

засоби ППО ‒ 247 (+0) од,

літаків – 299 (+0) од,

гелікоптері – 288 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2037 (+2),

крилаті ракети ‒ 873 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5242 (+7) од,

спеціальна техніка ‒ 230 (+0). Дані уточнюються.