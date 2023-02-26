 
 
  »

У Франції почалися грандіозні військові навчання

Про це стало відомо з його twitter.

Зазначається, що навчання під назвою Orion 23 імітуватимуть повномасштабну війну у всіх середовищах – на морі, на суші та в повітрі. Крім того, будуть задіяні нові військові аспекти, такі як кібератаки та інформаційні операції.

Окрім цього, відомо, що навчання триватимуть понад два місяці й стосуватимуться всіх підрозділів французької армії. Вони імітуватимуть бойові дії високої інтенсивності. У навчаннях будуть задіяні армійські бронемашини Griffon, танки Leclerc, системи протиповітряної оборони, бойові літаки, а також авіаносець «Шарль де Голль».

26 февраля, 2023 | Category: Мир, Новости

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  