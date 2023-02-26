Прокурори США подали позов про конфіскацію майна Вексельберга

Прокуратура Нью-Йорка подала цивільний позов про конфіскацію шести розкішних об’єктів нерухомості у місті Нью-Йорк та на острові Фішер у Флориді загальною вартістю приблизно $75 мільйонів, кінцевим власником яких є російський олігарх Віктор Вексельберг. Про це йдеться у документах Мін’юсту США.

У позові стверджується, що нерухомість була здобута від доходів, отриманих внаслідок порушення санкцій, і причетних до міжнародного відмивання грошей, до якого, серед інших, причетний 70-річний Володимир Воронченко.

Прокурори називають Воронченка втікачем, якому раніше висунули звинувачення в Нью-Йорку.

Як вважають у Мінюсті США, Володимир Воронченко був “підставною особою” Вексельберга. Віктор Вексельберг придбав нерухомість в США в період між 2008 і 2017 роком через низку підставних компаній.

Крім того, Міністерство юстиції США оприлюднило обвинувачення стосовно 47-річного російського олігарха Іллі Балакаєва з Москви, зокрема, щодо багаторічної схеми незаконного перевезення зі США до Росії чутливих пристроїв для контррозвідувальних операцій.

Також Балакаєва звинувачують у незаконному експорті обладнання та програмного забезпечення зі Сполучених Штатів до Росії на користь Північної Кореї.

В обвинуваченні мовиться, що Балакаєв уклав угоду із підрозділом ФСБ, який відповідає за безпеку зв’язку та криптологію для російського уряду, про ремонт аналізаторів спектра та генераторів сигналів — пристроїв, що використовуються для виявлення обладнання зі спостереження та передачі таємного зв’язку.

«Оскільки ці пристрої були недоступні в Росії, відповідач створив мережу осіб у Сполучених Штатах, щоб допомагали йому придбати необхідне обладнання, яке потім обвинувачений контрабандно вивозив зі Сполучених Штатів, порушуючи закони США про експортний контроль і санкції», — мовиться у повідомленні Мінюсту США.

На додаток до схеми ухилення від санкцій щодо Росії, Балакаєв також незаконно експортував американські технології на користь високопосадовця в посольстві Північної Кореї у РФ, що є порушенням експортного законодавства США. Якщо його визнають винним за всіма пунктами звинувачення, Балакаєву загрожує 75 років ув’язнення.

“Від початку неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії в Україну рік тому Міністерство юстиції США визначило пріоритетність контролю за дотриманням санкцій, експортних обмежень та економічних контрзаходів, запроваджених Сполученими Штатами, — йдеться у заяві Мінюсту.

“Скільки буде потрібно, Міністерство юстиції продовжуватиме стояти пліч-о-пліч із нашими українськими та міжнародними партнерами на захисті справедливості та верховенства права”, — заявив генеральний прокурор США Меррік Б. Гарланд у п’ятницю, 24 лютого.

“Минув рік відтоді, як Росія почала неспровоковане вторгнення до свого сусіда, але ФБР роками співпрацює з нашими українськими партнерами, щоб боротися з російською агресією, і ми не відступимо і надалі, — сказав директор Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей. — Відданість ФБР Україні залишається непохитною, і ми продовжуватимемо протистояти Росії вдома та за кордоном”.

Як повідомляв Голос Америки, Міністерство юстиції США звинуватило росіянина Владислава Осіпова та британця Річарда Мастерса в тому, що вони допомагали російському олігарху Віктору Вексельбергу утримати у своїй власності люксову яхту Tango.