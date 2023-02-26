Папа Франциск поцілував прапор України та одягнув браслет з Азовсталі

Папа Римський Франциск вдягнув на руку знаковий браслет зі сталі Азовсталі, де героїчно тримали оборону захисники й захисниці Маріуполя, який став символом української незламності
Про це повідомила Маріупольська міська рада та опублікувала відповідне фото понтифіка.
«У Папи Франциска є браслет зі сталі Азовсталі! Разом з ним йому передали список полонених захисників Маріуполя та полонених жінок Маріуполя, в тому числі цивільних», — йдеться у повідомленні.
Зокрема також зазначається, що Папу також попросили «долучити голос Ватикану до їхнього негайного звільнення».
Як повідомила у facebook Наталія Ємченко, директорка з комунікацій System Capital Management, Франциск вдягнув браслет на знак солідарності з українським народом у день річниці повномасштабного вторгнення росіян на територію України.
Понтифік також поцілував прапор України, висловивши таким чином підтримку нашій державі, яка вже рік протистоїть агресії РФ.
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