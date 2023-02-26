Обраний президентом Чехії генерал Павел назвав головну перепону для вступу України до НАТО

Переможець президентських виборів у Чехії Петр Павел заявив, що Україна зможе вступити до НАТО лише після завершення війни з Росією

Про це Павел розповів у інтерв’ю Суспільному.

За його словами, однією з ключових умов вступу до НАТО є відсутність збройного конфлікту в країні та територіальних суперечок.

«З точки зору міжнародного права, щойно Україна стане членом НАТО, перебуваючи все ще у конфлікті, Альянс стане стороною цього конфлікту. Можна лишень уявити, наскільки масштабним буде тоді конфлікт між НАТО та Росією, швидше за все, навіть із застосуванням ядерної зброї. Тож нам треба дочекатися закінчення війни та відновлення суверенітету України. І тут постане питання членства в НАТО», — пояснив Павел.

Він зазначив, що на цьому етапі підтримав би вступ України до НАТО.

«Вважаю, Україна заслуговує на те, щоб її розглядали як нового члена НАТО — за дотримання стандартів, за захист цінностей, які важать для усіх нас. А ще українські військові, будуть, мабуть, найдосвідченішими з усіх, і були б великою перевагою для країн НАТО. Отже, є всі причини, чому ми повинні розглядати членство України в НАТО відразу після війни», — сказав Павел, інавгурація якого відбудеться у березні 2023 року.