У Франції почалися грандіозні військові навчання Ілон Маск назвав Революцію Гідності «державним переворотом» » Німеччина розширила пакет військової допомоги для України: що туди додали Німеччина розширила перелік військової допомоги для України. Вона додала до нього броньовані ремонтно-евакуаційні машини, мостові системи, набої, генератори За інформацією на офіційному сайті уряду країни Німеччина передала Україні: 6 мостоукладників Beaver;

20 тисяч аптечок;

8 вантажівок Zetros;

10 зимових маскувальних сіток. Крім того, Німеччина готує до відправлення 300 тисяч боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard. Раніше наприкінці січня повідомлялося, що Німеччина розширила перелік військової допомоги Україні. Серед анонсованої до передачі техніки — танки Leopard 2 та ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 3.