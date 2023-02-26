ISW: НАТО — тисне на Україну для прийняття невигідних переговорів

Про це інформують в Інституті вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали про публікацію журналістів The Wall Street Journal, де повідомлялося про підготовку договору щодо зближення з НАТО.

Стверджується, що точні положення угоди не визначені, хоча офіційні особи вказали: пакт забезпечить ЗСУ сучасним військовим обладнанням, зброєю та боєприпасами. Однак Україна не отримає захист за статтею 5 чи сили НАТО в країні, а це не відповідає вимогам до повного членства в Альянсі.

Офіційні особи заявили, що пакт має на меті забезпечити Україну таким чином, аби українські сили могли вести контрнаступ, який приведе Росію до столу переговорів і стримає будь-яку майбутню російську агресію.

The Wall Street Journal зазначив, що ці офіційні особи висловили застереження щодо здатності Заходу довго надавати Україні зброю та підтримувати здатність українських сил повністю відвоювати давно окуповані території, такі як Крим.

«Президент Росії Володимир Путін не дав жодних ознак того, що він готовий піти на компроміс щодо своїх заявлених максималістських цілей, які включають «нейтралітет» і демілітаризацію України, а також де-факто зміну влади в Києві, про що постійно повідомляв ISW», — наголосили аналітики.