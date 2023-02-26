Додому з-за кордону повернулися 30 тис. українців: ситуація на західному кордоні

За минулу добу, 25 лютого, західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 68 тисяч осіб та 19 тисяч транспортних засобів

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає «Еспресо.Захід».

Відомо, що з України минулої доби виїхали 34 тисячі осіб. Зокрема, 21 тисяча з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови. Тоді як до України вчора в’їхали 34 тисячі осіб, 30 тисяч з них – українці.

За спробу незаконного перетину державного кордону України вчора було затримано 31 чоловіка. Четверо з них намагалися незаконно перетнути кордон у пунктах пропуску, ще 27 осіб затримані поза ними. Крім того, на виїзд з країни не пропустили 5 чоловіків, оскільки прикордонники виявили підробку їхніх документів.