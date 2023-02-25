Зимний шторм на Западе США: Калифорнию накрыли снегопады и дожди

В Мичигане сотни тысяч человек остались без электричества из-за ледяного шторма, а два человека погибли в результате натиска стихии

Обильные снегопады и дожди в пятницу обрушились на Калифорнию и другие районы Запада США в результате нового зимнего шторма. Тем временем, один из самых мощных ледяных штормов за несколько десятилетий привел к длительным отключениям электроэнергии для тысяч жителей Мичигана.

По крайней мере два человека погибли в связи со штормами. Пожарный из Мичигана погиб в среду из-за контакта с упавшей высоковольтной линией электропередач. В Рочестере, штат Миннесота, пешеход погиб в результате столкновения со снегоуборочной машиной.

Из-за метелей и снегопадов около миллиона жилых домов и офисов компаний от одного побережья США до другого остались без электричества. Стихия привела к закрытию крупных автострад и перебоям в воздушном сообщении. По данным сайта FlightAware.com, в пятницу в США было отменено более 300 рейсов, более 5 тысяч задержано.

Национальная служба погоды предупредила о «холодном и опасном зимнем шторме» в Калифорнии, который продлится до субботы. В горных массивах Сьерра-Невада и Южная Калифорния ожидается до полутора метров снега.

Региональное метеорологическое бюро назвало шторм «историческим событием» по количеству снега.

Федеральная автомагистраль номер 5, главная автодорога западного побережья США, идущая с севера на юг, была закрыта к югу от границы штата Орегон из-за снега, выпавшего в долине Сакраменто и на высокогорном перевале к северу от Лос-Анджелеса. В некоторых районах было объявлено предупреждение о снежных лавинах.

В северном штате Мичиган сотни тысяч человек остались без электричества в пятницу, после того как из-за шторма линии электропередач и столбы покрылись льдом толщиной около двух сантиметров.

В какой-то момент в темноте остались более 820 тысяч потребителей в Мичигане. К пятнице это число снизилось до 700 тысяч, в основном это были жители густонаселенного района на юго-востоке штата вокруг Детройта. Восстановление подачи электроэнергии обещано к воскресенью, но учитывая, что к этому моменту температура составит около минус 18 градусов по Цельсию, это является слабым утешением.

«За последние 50 лет у нас не было такого ледяного шторма, который так повлиял бы на нашу инфраструктуру», – заявил президент детройтской энергетической компании DTE Electric Тревор Лауэр.

В Портленде, штат Орегон, на этой неделе выпал второй по объему снегопад за всю историю наблюдений – почти 28 сантиметров снега. Ожидается, что обледеневшие городские дороги оттают не раньше субботы.

Впрочем, кого-то такая погода порадовала. В районе залива Сан-Франциско сотни людей отправились на гору Тамалпаис высотой 760 метров, чтобы поиграть на снегу, который является большой редкостью в этом районе.

Для четырех районов округа Вентура, штат Калифорния даже были объявлены предупреждения о возможной эвакуации.

Метеорологи предупредили, что температура в регионе может упасть значительно ниже обычной, что представляет особую опасность для бездомных.