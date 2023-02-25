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Зеленський: я планую зустрітись із Сі Цзіньпінем

Президент України Володимир Зеленський заявив про плани зустрітись із Сі Цзіньпінем
Про це Зеленський заявив під час пресконференції, присвяченої року з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

«Передусім я планую зустрітися з Сі Цзіньпінем, це буде на користь нашим країнам та світовій безпеці. У нас з Китаєм великий товарообіг, питання не тільки у війні, питання в тому, що ми країни, які зацікавлені в збереженні економічних відносин… Китай поважає територіальну цілісність, а отже, має зробити все, щоб РФ пішла з нашої території. Тому що в цьому і є повага до суверенітету та територіальної цілісності», — заявив президент України Володимир Зеленський.

25 февраля, 2023 | Category: Мир, Новости, Украина

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