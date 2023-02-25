Зеленский высказался о мирном плане Китая

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он готов рассмотреть элементы мирного плана из 12 пунктов, предложенного Пекином.

В первую годовщину российского вторжения в Украину Китай призвал обе стороны согласиться на постепенную деэскалацию, предостерег от использования ядерного оружия и заявил, что конфликт никому не выгоден.

План, изложенный в документе МИД КНР, в целом повторяет позицию Пекина, которую он занял с начала российского военного вторжения в Украину, которое в Кремле именуют «специальной военной операцией».

Китай не стал осуждать Россию, своего стратегического партнера, и называть российское вмешательство в соседнюю страну «вторжением». Он также осудил западные санкции, введенные против России.

«Все стороны должны проявлять благоразумие и сдержанность, избегать раздувания огня и обострения напряженности и не допускать дальнейшего ухудшения кризиса и его выхода из-под контроля», – говорится в документе.

Первоначальная реакция Киева была пренебрежительной. Высокопоставленный советник президента Зеленского заявил, что любой план прекращения войны должен включать отвод российских войск к границам, возникшим после распада Советского Союза в 1991 году.

Однако, сам Зеленский на пресс-конференции по случаю первой годовщины конфликта взял более благожелательный, хотя и осторожный, тон.

«Китай выразил свои мысли, – сказал украинский лидер. – Я считаю, тот факт, что Китай начал разговаривать об Украине, это неплохо. Вопрос заключается в том, что последует за словами? Вопрос в том, каковы будут шаги и куда они приведут?»

Россия заявила, что она высоко оценивает план Китая и готова достигать своих целей политическими и дипломатическими средствами.

Тем не менее, эти предложения пока не нашли позитивного отклика в НАТО.

«Китай не внушает большого доверия, поскольку он не смог осудить незаконное вторжение в Украину», – заявил журналистам в Таллинне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Китай заявил, что применение ядерного оружия недопустимо.

«Ядерное оружие не должно использоваться, и ядерные войны не должны развязываться, – говорится в документе МИД КНР. – Мы выступаем против разработки и применения биологического и химического оружия любой страной при любых обстоятельствах».

С начала войны председатель КНР Си Цзиньпин регулярно разговаривал с Путиным, но ни разу с Зеленским. На этой неделе глава китайской дипломатии Ван И посетил Москву для переговоров.

Были предположения, что китайский лидер выступит с «мирной речью» в пятницу, но этого не произошло.