Зеленський впевнений, що Путіна знищить власне оточення

Президент Володимир Зеленський переконаний, що диктатора Володимира Путіна рано чи пізно вб’є власне оточення.
Джерело: Зеленський у документальному проєкті журналіста Дмитра Комарова
Пряма мова Зеленського: «Точно буде момент, коли буде відчуватися крихкість режиму Путіна всередині держави (Росії – ред.).
Тоді хижаки з’їдять хижака. Це дуже важливо, але їм потрібна буде причина для себе. І вони згадають слова Комарова, Зеленського…
Вони згадають. Вони знайдуть для себе причину вбити вбивцю.
Чи це спрацює? Так. Коли? Я не знаю».
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