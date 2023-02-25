У 2022 році зріс попит на українські книжки за кордоном: іноземці купили права на понад 230 видань

З початку повномасштабного вторгнення РФ суттєво зріс попит на українські книжки за кордоном, іноземці за минулий рік купили рекордну кількість ліцензій

Такі дані Українського інституту книги навів Forbes Україна.

«Інтерес до української літератури потроху зростає з 2013 року, свідчать дані Українського інституту книги. З приблизно 48 кількість перекладених українських книжок зросла до понад 120 у 2021 році. У 2022-му стався стрибок – іноземці купили права на понад 230 книжок українських авторів», — пише видання.

Лідерами продажів минулого року стали «Видавництво Старого Лева», «Ранок» і Vivat.

Найбільше іноземці цікавляться творами Сергія Жадана, Оксани Забужко, Юрія Андруховича та Андрія Куркова, але останнім часом посилився інтерес до письменників-волонтерів або тих, хто став на захист України у лавах ЗСУ – це Артем Чех, Артем Чапай, Тамара Горіха Зерня, Андрій Любка, Катерина Калитко.

Український інститут книги зазначає, що найбільший виклик у продажах прав – знайти перекладачів.