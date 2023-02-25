Россия прекращает поставки нефти по трубопроводу в Польшу

Россия прекратила поставки нефти в Польшу по трубопроводу «Дружба», заявил в субботу исполнительный директор польского нефтеперерабатывающего предприятия PKN Orlen, добавив, что компания будет использовать альтернативные источники, чтобы восполнить пробел.

Остановка поставок по трубопроводу, на который не распространяются санкции ЕС, введенные против России после ее полномасштабного вторжения в Украину, произошла на следующий день после того, как Польша поставила Украине свои первые танки «Леопард»

«Мы эффективно обеспечиваем поставки. Россия приостановила поставки в Польшу, к чему мы были готовы. Только 10% сырой нефти поступает из России, и мы заменим ее нефтью из других источников», — написал в своем твиттер-аккаунте генеральный директор PKN Orlen Даниэль Обайтек.

Компания заявила, что может полностью снабжать свои нефтеперерабатывающие заводы по морю, и что прекращение поставок по трубопроводу не повлияет на поставки бензина и дизельного топлива клиентам.

По состоянию на февраль, после истечения срока действия контракта с российской «Роснефтью», Orlen получает нефть по сделке с российской нефтегазовой компанией «Татнефть».

«Татнефть» и российская нефтепроводная монополия «Транснефть» не ответили на запрос о комментариях.

Прекращение поставок произошло после того, как президент США Джо Байден посетил Варшаву и Киев на этой неделе, чтобы продемонстрировать поддержку Украины через год после вторжения.

В пятницу Евросоюз согласовал 10-й пакет санкций против России.

После вторжения в Украину и до того, как ЕС ввел эмбарго на морские поставки из России, Orlen прекратила покупать российскую нефть и топливо, поступающие морским путем.

Портфель поставок компании теперь включает нефть из Западной Африки, Средиземноморья, Персидского и Мексиканского заливов. Компания имеет также контракт на покупку нефти у Saudi Aramco от 2022 года.

Морские поставки поступают в Польшу через «Нефтепорт» — нефтяной терминал в Гданьске на Балтийском море. Он может получать 36 миллионов тонн нефти в год, что превышает объемы, которые могут перерабатываться польскими НПЗ. Поэтому он частично используются для поставок нефти на НПЗ, расположенные в восточной части Германии, которые связаны с трубопроводом «Дружба».

«Учитывая возможности «Нефтепорта» и тот факт, что у нас есть и другие маршруты для импорта моторного топлива, клиенты не почувствуют никаких изменений, так как Orlen готовился к этому в течение нескольких месяцев», — подтвердил Матеуш Бергер, уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры.