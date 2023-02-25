Пентагон анонсировал еще 2 млрд долларов в виде помощи Украине

«В качестве ещё одного подтверждения нашей неизменной приверженности поддержке Украины министерство обороны США сегодня объявило о выделении Украине дополнительной помощи в размере 2 миллиардов долларов в рамках инициативы по содействию безопасности. Пакет помощи подтверждает неизменную поддержку Соединенными Штатами Украины путем предоставления дополнительных беспилотных летательных аппаратов, средств обнаружения и противодействия дронам, средств радиоэлектронной борьбы, а также критически важных боеприпасов для артиллерии и средств ведения высокоточного огня, которые укрепят способность Украины отразить российскую агрессию», – сказал генерал Пат Райдер.

Говоря о номенклатуре поставок, Райдер подчеркнул, что «важно не рассматривать [нынешний пакет] в отдельности от других. Это часть широкого спектра предоставляемых нами возможностей на протяжении всего конфликта. Противодействие беспилотникам – например, иранским – имеет решающее значение, но это также дает украинцам возможность нанесения ударов, ведения разведки и рекогносцировки. Это часть современного способа ведения войны, и поэтому мы будем продолжать поддерживать [Украину] в этом отношении».

«Иран стремится к более глубокому сотрудничеству с Россией в военной области по очевидным причинам, – заметил генерал Пат Райдер. – На протяжении всей этой кампании мы наблюдаем транзакционное взаимодействие между Ираном и Россией, поскольку последняя нуждается в боеприпасах и дронах. Мы знаем, что они были заинтересованы и в баллистических ракетах. Это многое говорит о том, к каким мерам вынуждена прибегать Россия, не способная полностью положиться на собственную оборонную промышленность, теряющая поставщиков и партнеров в результате своих действий. А Иран оказывает дестабилизирующее влияние не только на Ближнем Востоке: теперь он экспортирует терроризм и в такие страны, как Украина».

Отвечая на вопрос о возможных поставках в Россию китайских вооружений, генерал Райдер сказал:

«Мы пока не видим, чтобы Китай предоставлял летальную помощь России. Но мы видим, что они не сняли этот пункт с обсуждения. Как вы знаете, госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и другие предупреждали Китай о возможных последствиях предоставления летальной помощи России. Только что предложенный Китаем мирный план включает в себя утверждение об уважении суверенитета всех стран. Так что можно надеяться, что они уважают и право Украины на существование, а не раздумывают о потенциальном предоставлении помощи для убийства невинных украинцев и уничтожения их страны. Мы будем продолжать внимательно следить за всем этим».

Генерал Пат Райдер не назвал точных сроков поставки в Украину новых средств обнаружения и ПВО, однако подчеркнул, что «будут использованы все возможности. У меня нет точных сроков доставки, но мы продолжим очень тесно сотрудничать с промышленностью, чтобы попытаться поставить их туда как можно быстрее».

«Вместе с международным сообществом мы уже предоставляем значительный объем вооружений, чтобы дать [Украине] возможности, необходимые для весеннего периода, – подчеркнул пресс-секретарь Пентагона. – Но борьба будет по-прежнему непростой. И поэтому мы хотим быть уверены, что удовлетворяем не только сиюминутные потребности, но и средне- и долгосрочные. Мы собираемся поспешить с развертыванием настолько быстро, насколько сможем».