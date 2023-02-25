Німеччина збільшить кількість танків Leopard 2 для України з 14 до 18

Німеччина надасть Україні додаткові чотири основні бойові танки Leopard 2 A6.

Про це повідомило міністерство оборони Німеччини за результатами спільного рішення міністра оборони Бориса Пісторіуса та його військових радників, пише «Європейська правда«.

Згідно з рішенням, чотири танки надійдуть зі складів Бундесверу. Таким чином, Німеччина поставить Україні 18 основних бойових танків замість 14, про які повідомлялося раніше.

«Завдяки цьому рішенню ми тепер можемо разом з нашими португальськими та шведськими партнерами забезпечити змішаний український батальйон», — йдеться у повідомленні міністерства.