 
«  
  »

Китай заперечив наміри продавати дрони Росії

Міністерство закордонних справ Китаю заявило в п’ятницю, що країна не здійснює продаж зброї в зони конфліктів та використовує «відповідальний підхід» до військового експорту CNN із посиланням на речника МЗС КНР Ван Веньбіня

 На прохання прокоментували інформацію видання Der Spiegel про те, що Китай и Росія ведуть переговори про продаж ста ударних безпілотників, які можуть бути поставлені вже в квітні, Венбінь відповів наступним чином:

«Китай завжди дотримувався розсудливого і відповідального підходу до військового експорту і не здійснює жодних продажів зброї в зони конфліктів або воюючим сторонам.

Я знаю, що останнім часом з’явилося багато дезінформації про китайську сторону в цьому відношенні, і намірів, які стоять за нею, варто остерігатися».

25 февраля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  