Зеленському і Байдену вдалося вибудували партнерство під час війни — ЗМІ

За рік повномасштабної війни президентам США та України Джо Байдену та Володимиру Зеленському вдалося вибудувати теплі двосторонні відносини, однак ще рік тому Байдену не подобалося, що Зеленський замість подяки просить у США все більше і більше озброєння. Також лідер США вважав, що РФ захопить Україну — The New York Times

«Відносини між двома лідерами стали критично важливими для майбутнього міжнародного порядку.

Після вторгнення Росії в Україну минулого року Байден приватно розмірковував про свої телефонні розмови з Зеленським.

Він не знав цього чоловіка добре і, можливо, ніколи не дізнається. Кілька людей пам’ятають, як він похмуро спостерігав за тим, що він, можливо, розмовляє з небіжчиком, і це було моторошно».

Байден був не єдиним, хто припускав, що Зеленський може не витримати російського натиску, зважаючи на мішень, яку Кремль поставив йому на спину.

Але американський президент був щасливий, що помилявся і з подивом виявив, як і решта світу, що Зеленський виявився більше, ніж колишній комік, і жорсткішим, ніж будь-хто міг собі уявити.