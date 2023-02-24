Заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ открылось в Вене

Двухдневное заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ началось в Вене накануне первой годовщины российского вторжения в Украину на фоне резкой критики войны, которую ведет Москва, и бойкота, устроенного украинской делегацией.

Австрия выдала визы нескольким российским делегатам для участия в заседании, несмотря на призывы десятков стран не допускать их к работе в ОБСЕ. Решение Вены вызвало широкую критику, в том числе со стороны высокопоставленных американских законодателей.

Украина и Литва бойкотируют собрание представителей общеевропейского органа безопасности, в который входят 57 стран. Заседание началось за день до первой годовщины российского вторжения в Украину, которое привело к самому кровавому и разрушительному конфликту в Европе со времен Второй мировой войны.

Депутаты Государственной Думы России впервые приехали в Евросоюз в официальном качестве, после того как против них были введены санкции за поддержку войны и, в частности, за поддержку аннексии четырех украинских областей: Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской.