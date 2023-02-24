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Зеленський звернувся до українців у річницю повномасштабного вторгнення Росії Вайнштейна приговорили еще к 16 годам по делу об изнасиловании русской модели » За рік війни Росія втратила в Україні понад 146 тис. солдатів За минулу добу, 23 лютого, Російська Федерація втратила на українській землі 970 військових, 11 артсистем, 7 бронемашин і 4 БПЛА Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.02.23 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 146 820 (+970) осіб ліквідовано

танків ‒ 3363 (+13)

бойових броньованих машин ‒ 6600 (+7)

артилерійських систем – 2363 (+11)

РСЗВ – 474 (+3) од.

засобів ППО ‒ 247 (+3)

літаків – 299 (+0)

гелікоптерів – 287 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2033 (+4)

крилатих ракет ‒ 873 (+0)

кораблів/катерів ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5224 (+9)

спеціальної техніки ‒ 229 (+1) Остаточні дані уточнюються.