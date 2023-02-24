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За рік війни Росія втратила в Україні понад 146 тис. солдатів

втрати РФ
За минулу добу, 23 лютого, Російська Федерація втратила на українській землі 970 військових, 11 артсистем, 7 бронемашин і 4 БПЛА

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.02.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 146 820 (+970) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 3363 (+13)
  • бойових броньованих машин ‒ 6600 (+7)
  • артилерійських систем – 2363 (+11)
  • РСЗВ – 474 (+3) од.
  • засобів ППО ‒ 247 (+3)
  • літаків – 299 (+0)
  • гелікоптерів – 287 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2033 (+4)
  • крилатих ракет ‒ 873 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5224 (+9)
  • спеціальної техніки ‒ 229 (+1)

Остаточні дані уточнюються.

24 февраля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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