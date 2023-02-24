За рік війни Росія втратила в Україні понад 146 тис. солдатів

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.02.23 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 146 820 (+970) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3363 (+13)
- бойових броньованих машин ‒ 6600 (+7)
- артилерійських систем – 2363 (+11)
- РСЗВ – 474 (+3) од.
- засобів ППО ‒ 247 (+3)
- літаків – 299 (+0)
- гелікоптерів – 287 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2033 (+4)
- крилатих ракет ‒ 873 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5224 (+9)
- спеціальної техніки ‒ 229 (+1)
Остаточні дані уточнюються.
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