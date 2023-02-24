За рік війни Росія втратила в Україні понад 146 тис. солдатів «Великий наступ» Росії вже розпочався, але він навряд чи буде ефективним — заступник міністра оборони США Кол » Вайнштейна приговорили еще к 16 годам по делу об изнасиловании русской модели Суд в Лос-Анджелесе приговорил некогда влиятельного и знаменитого кинопродюсера Харви Вайнштейна еще к 16 годам заключения по делу об изнасиловании русской модели и актрисы в 2013 году. Вайнштейн уже отбывает 23-летний срок за аналогичные преступления — с учетом трех лет, уже проведенных за решеткой, ему остается отсидеть 36 лет. 20 декабря прошлого года жюри присяжных признало Вайнштейна виновным по новому делу — в общей сложности ему грозило до 24 лет заключения. На суде 70-летний кинопродюсер заявлял, что не знаком с женщиной, которая подала против него иск, и отверг обвинения в свой адрес. Женщина, уроженка России, фигурировала в материалах дела под вымышленным именем «Джейн Доу номер один». Ее личность не раскрывается. На суде она рассказала, что в 2013 году жила в Италии, а в феврале прилетела в Лос-Анджелес на фестиваль итальянского кино. По ее словам, Вайнштейн пришел к ней в гостиницу в Беверли-Хиллз и принудил ее к оральному сексу. «Я сама себя уничтожала. Я чувствовала себя очень виноватой. Прежде всего потому, что открыла ему дверь», — сказала потерпевшая. Всего в рамках этого дела рассматривались обвинения со стороны четырех женщин, в том числе выдвинутых женой губернатора Калифорнии Дженифер Сибел Ньюсом, а также актрисой и сценаристкой Лорен Янг. По этим эпизодам присяжные либо объявили Вайнштейна невиновным, либо признали невозможность вынести приговор за недостаточностью доказательств. Адвокаты продюсера доказывали, что все происходило по обоюдному согласию: женщины сами соглашались на секс с влиятельнейшим в мире кино человеком. По предыдущему делу об изнасиловании и сексуальных домогательствах Вайнштейн был приговорен в 2020 году к 23 годам заключения. Харви Вайнштейн — один из основателей кинокомпании Miramax и один из самых влиятельных кинопродюсеров Голливуда в прошлом. Славу Харви Вайнштейну принесла работа над фильмами «Криминальное чтиво», «Английский пациент», «Влюбленный Шекспир» и многими другими.