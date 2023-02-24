Вагонка для бани – лучший отделочный материал

Вагонка часто используется для отделки стен и потолков бани. Это натуральный древесный материал, который обладает отличными теплоизоляционными свойствами, не портится под влиянием высоких температур и влаги, а также эстетично выглядит. Она подойдет не только для парной, но и для предбанника. Чтобы материал служил долго и сохранил свои свойства, нужно выбрать хорошую вагонку и правильно ее использовать.

Какая бывает вагонка: типы древесины

Вагонка для бани бывает множества видов, она изготавливается из разных пород древесины и отличается типом обработки. Свойства, длительность эксплуатации и внешний вид зависит от типа древесины, использованного при изготовлении материала. Это может быть:

хвойные деревья, ель или сосна;

кедр;

дуб или ясень;

осина;

ольха;

липа;

лиственница.

Лучший вариант для использования вагонки в парной – это дуб или ясень. Эти породы дерева считаются элитными, они обладают полезными свойствами, которые активизируются при нагреве. Такая вагонка имеет особую структуру, долговечна и безопасна. Ее недостатком можно назвать лишь высокую стоимость.

Еще один красивый, но дорогой вариант отделки – это ольха. Это теплоустойчивый материал, который не подвержен гниению, не портится даже при постоянном воздействии влаги и высокой температуры. Однако цена вагонки из ольхи также высока.

Качественные, но более доступные по цене варианты – это осина и липа. Они приятны наощупь, не выделяют вредных веществ при нагреве и устойчивы к воздействию микроорганизмов. Даже при интенсивном нагреве вагонка из этих материалов не перегревается.

А вот сосну, кедр, ель и лиственницу использовать для покрытия стен в парной нельзя. Эти породы деревьев при нагреве выделяют вредные смолы, которые могут негативно влиять на организм человека и затруднять дыхание. Такой материал можно использовать для облицовки предбанника или внешнего фасада стен.

Виды профилей вагонки

Еще одна классификация делит материал на типы, в зависимости от вида профиля.

традиционны вид;

европейская вагонка;

софтлайн;

штиль;

американская вагонка;

ландхаус;

искусственный брус;

искусственное бревно.

Отличаются типы профилей не только по внешнему виду, хотя это первое, что бросается в глаза. У них также разная толщина и прочность.

Какой материал для отделки выбрать?

При выборе нужно ориентироваться не только на вид материала, но и на свой бюджет. Если сейчас вы не можете позволить себе использовать ольху или дуб – не беда. Выполните отделку парной из липы. Она отличается приятным ароматом, не трескается и подходит даже для хамама с высокой влажностью. Однако липа требует постоянного ухода, иначе материал потемнеет.

Что касается типа профиля, в парной хорошо смотрится софтлайн или европейка. Для внешней отделки подойдет имитированный брус или бревно, а также американка.

Не забывайте, что пол в парной лучше делать из керамической плитки – она лучше переносит высокие температуры и влажность.