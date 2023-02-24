В Лондоне часть улицы перед посольством России назвали Киев Роуд

Участок улицы Бейсуотер-роуд, расположенный напротив здания консульского отдела посольства России в Лондоне, был переименован в Киев Роуд (Kyiv Road), говорится в сообщении совета лондонского района Вестминстер.

Решение переименовать участок дороги длиной 25 метров в совете приурочили к годовщине начала полномасштабного вторжения России в Украину. Как отмечается в заявлении совета, это было сделано по просьбе представителей украинской общины Вестминстера.

«Это лишь небольшой участок дороги, но мы хотим показать народу Украины, что в нашем городе не забывают о борьбе, которую он ведет. Топонимы по всему Лондону меняли много десятилетий, чтобы отметить важные моменты в истории или роль тех или иных фигур, так что Киев Роуд – часть этой древней традиции», – заявил глава совета Адам Хаг.

Он также напомнил, что еще в мае прошлого года предлагал переименовать одну из улиц района в знак солидарности с Украиной.

Похожую инициативу в апреле 2022 года предприняли в Праге. В чешкой столице участок улицы Коруновачни у посольства России переименовали в улицу Украинских Героев. Такое решение приняли в мэрии города.

Улица Украинских Героев примыкает к площади Бориса Немцова, которую в 2020 году назвали в честь российского политика. На этой улице нет жилых домов, поэтому, как отмечается, переименование не причинит неудобства жителям.