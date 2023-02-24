 
«  
  »

Удобный сервис для поиска врача

Как правило, болезни застают нас врасплох. Посещение клиники часто отнимает слишком много времени, поэтому некоторые отказываются от медицинского обслуживания и лечатся дома. Но так поступать категорически не рекомендуется, ведь можно только навредить собственному здоровью. В 21 веке запись к врачу можно осуществить дистанционно, не ожидая в очереди. Это позволяет сделать сервис likarni.com.

«Лікарні» — сервис, который позволит записаться на прием к врачу в любом городе Украины. Система «Лікарні» позволяет найти лучших специалистов и диагностические центры, не выходя из дома.

Специалист любого профиля готов принять клиента

Портал располагает информацией о тысячах врачей в Киеве и других населенных пунктах Украины. Всегда можно записаться к:

  • гинекологу;
  • андрологу;
  • гастроэнтерологу;
  • гепатологу;
  • хирургу;
  • офтальмологу;
  • стоматологу и любому другому специалисту.

Сервис предоставляет полную информацию про конкретного врача, в том числе и стоимость консультации. В системе зарегистрированы не только государственные клиники, но и частные кабинеты. То есть пользователи могут обратиться в частную клинику, где им предоставят медицинское обслуживание в наиболее удобное время.

В отдельных ситуациях необходимо пригласить специалиста на дом. Если конкретный медицинский сотрудник предоставляет такие услуги, то на сайте можно заказать их.

Полная информация про выбранного специалиста

К сожалению, не все современные врачи оставляют только положительные эмоции. Повторно не хочется попадать к такому специалисту. Всегда можно оставить отзыв о конкретном случае, чтобы другие узнали о преимуществах и недостатках. В то же время всегда можно прочитать уже имеющиеся отзывы, чтобы принять решение о посещении конкретной клиники.

На сайте есть вся необходимая информация про медицинских работников, зарегистрированных в системе:

  • стаж;
  • уровень квалификации;
  • наличие научных работ;
  • информация о предоставляемых услугах;
  • отзывы пациентов и многое другое.

Пользователям портала всегда доступен рейтинг выбранного специалиста, формирующийся на основе отзывов пользователей. Удобный сервис позволяет получить качественное медицинское обслуживание практически в любом населенном пункте Украины.

24 февраля, 2023 | Category: Новости

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  