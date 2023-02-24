США увидели свидетельства того, что Китай изучает возможность поставок летального оружия России

США усматривают свидетельства того, что КНР изучает возможность поставок России летального оружия для использования в войне в Украине, и предупредили Пекин о последствиях.

Об этом заявила заместитель госсекретаря Венди Шерман.

«Разумеется, у нас есть причины для беспокойства», – сказала Шерман в интервью «Голосу Америки».

Она не стала вдаваться в детали, отвечая на вопрос, имеются ли свидетельства того, что Пекин изучает возможность отправки летальной помощи Москве.

Второй по рангу чиновник Госдепартамента заявила, что США напрямую предупредили Китай о последствиях.

«Если Китайская Народная Республика окажет России помощь летального характера, то она, во многих аспектах, станет совоюющей стороной, и это повлечет последствия», – заявила Шерман «Голосу Америки».

Через несколько дней после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его страна приостанавливает участие в договоре СНВ-3, Вашингтон сказал, что Москва, судя по всему, занимается позерством, и осудил этот шаг как «безответственный».

«Мы не думаем, что президент Путин применит ядерное оружие», – сказала Шерман.