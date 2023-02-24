США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $2 млрд

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет Україні на загальну суму 2 мільярди доларів, який допоможе посилити протиповітряну оборону.
Про це йдеться у заяві Пентагону, пише «Європейська правда«.
Зокрема, Сполучені Штати надають додаткові безпілотні літальні апарати, обладнання для боротьби з БПЛА та засобами радіоелектронної боротьби, а також критичні запаси боєприпасів для артилерії та засобів високоточної стрільби, які посилять здатність України відбивати російську агресію.
Цей пакет безпекової допомоги включає:
— Додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS);
— Додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм;
— Боєприпаси для ракетних систем з лазерним наведенням;
— БПЛА Switchblade 600;
— БЛА «Altius-600»;
— БПЛА Jump 20;
— Засоби протидії БПЛА та виявлення засобів радіоелектронної боротьби;
— Засоби розмінування;
— обладнання для забезпечення захищеного зв’язку;
— Фінансування навчання, технічного обслуговування та утримання.
Допомога надається в рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI). На відміну від пакетів озброєнь, які беруться безпосередньо з американських збройних запасів і можуть бути швидко відправлені в Україну, пакети USAI закуповуються або замовляються у промисловості.
«Це оголошення є початком процесу укладання контрактів на надання додаткових можливостей Збройним силам України», — зазначили у Пентагоні.
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