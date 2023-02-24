Швеція хоче поставити Україні десять танків Leopard 2

Про це інформує Spiegel Online.

Відомство пише, що у Стокгольмі хочуть надати Україні загалом десять танків Type 2A6 і 2A5 Leopard для оснащення двох танкових батальйонів.

Шведський уряд спочатку не підтверджував цю інформацію сьогодні вранці, проте удень в Міноборони заявили про оголошення пакета «нової підтримки» для української армії.

Повідомляється, що танки Leopard, які у Швеції називають Stridsvagn, їх можуть використати в першу чергу як доповнення до комплекту танків, які Німеччина зараз збирає для України. Берлін пообіцяв поставити 14 моделей Type 2A6 зі складів Бундесверу для батальйону, який має бути оснащений 31 танком Leopard 2.

Нагадаємо, з кінця січня федеральний уряд Німеччини закликає європейських партнерів, які мають моделі Leopard 2, взяти зобов’язання щодо постачання.