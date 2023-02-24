Рюкзаки Thule: практичность, надежность и стильный дизайн

Скандинавские бренды считаются одними из самых лучших на современном рынке. Они предлагают высококачественную продукцию и радуют большим ассортиментом. При этом можно подобрать изделия под любой стиль. Вы можете подобрать и купить Thule рюкзак Украина, который выгодно выделяется среди всего разнообразия таких изделий. В чем же особенности продукции данной торговой марки?

Почему рюкзаки Thule пользуются особой популярностью

Аксессуары под данным брендом выпускает шведский производитель. Сначала он производил автомобильные багажники и крепления, которые необходимы были для фиксации на автомобиле. Но в 2000-х годах компания изменила сферу деятельности и начала выпускать рюкзаки и сумки. На данный момент такая ее продукция известна во всем мире и завоевывает популярность среди многих потребителей.

Рассмотрим основные причины популярности рюкзаков.

Все они изготавливаются из материалов высокого качества. Компания шьет свои наплечники только из высокотехнологичных материалов, а именно: нейлона, кордуры, полиуретана. Благодаря этому все изделия отличаются невероятной прочностью и устойчивостью.

Для рюкзаков подбирается лучшая фурнитура, которая была изготовлена из высокопрочных материалов. Детали не теряют своего первоначального внешнего вида многие годы.

Изделия имеют продуманный дизайн. Благодаря этому рюкзаки привлекают внимание не только красивым внешним видом, но и вместительностью. В них есть отделения для ноутбуков, смартфонов, зарядок и многого другого.

В основном Thule специализируется на создании городских и туристических моделей рюкзаков. Они подходят молодым, активным и ярким личностям.

Как ухаживать за рюкзаками Thule?

Как рассказывают специалисты Bagman.ua, чтобы сохранить высокое качество рюкзаков, необходимо правильно ухаживать за ними. Не стоит их стирать в машинке, ведь в таком случае они могут потерять форму. Лучше всего очищать изделия с помощью губки.

Лучшие модели рюкзаков Thule

Несмотря на то, что в ассортименте компании есть много интересных моделей рюкзаков, выделим самые лучшие из них.

Chasm Backpack 26L. Городская модель рюкзака с широкими ремнями и мягкой ортопедической спинкой. В ней можно переносить девайсы, благодаря нескольким отделениям. Она выполнена из нейлона.

Notus Backpack 20L. Стильный и интересный рюкзак, который понравится активным людям. В нем есть внутренние и наружные кармашки, а все застежки тщательно спрятаны. Выполнен он из нейлона и полиэстера.

Subterra Daypack 25L. Если вам нужен рюкзак с множеством карманов для переноса гаджетов, зарядок, блокнотов и другого, данный наплечник подойдет лучше всего. В нем есть много карманов, также он дополнен системой регулировки объема. Выполнен из нейлона.

Этот шведский производитель постоянно расширяет ассортимент своей продукции, предлагая высококачественные рюкзаки для современных пользователей.