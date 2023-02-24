Как Олимпик Марсель провел Лигу Чемпионов 2010/2011 Cosmolot Online в Україні » Рада закликала парламенти світу визнати дії РФ геноцидом українського народу Верховна Рада України на засіданні 24 лютого закликала парламенти світу визнати Росію державою-спонсором тероризму, а її дії – геноцидом українського народу

За проєкт постанови №9034 віддали свої голоси 313 народних обранців, повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Також Верховна Рада закликала посилити санкції проти РФ, продовжити надавати військову, політичну, економічну, фінансову, гуманітарну допомогу Україні, надати озброєння, зокрема сучасні танки, літаки та ракети дальнього радіусу дії. Також Україна просить напрацювати механізми для використання заморожених активів громадян РФ за кордоном для компенсації шкоди українцям. 23 листопада 2022 року Європарламент під час голосування у середу підтримав резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

21 листопада Парламентська асамблея НАТО також визнала Російську Федерацію та її режим державою-терористом.