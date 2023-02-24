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Прем’єр-міністр Польщі прибув до Києва

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький приїхав з візитом до Києва у річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє мовник TVP1 та речник польського уряду Пйотр Мюллер.

“Через рік після початку військових дій Росії прем’єр-міністр Моравецький приїхав до Києва, щоб дати чіткий і вимірний сигнал про продовження підтримки в захисті України від Росії”, – написав Мюллер.

Моравецький вже зустрівся з українським прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. Вони поклали вінки до Стіни пам’яті загиблих у центрі Києва.

Секретар правлячої партії “Право і справедливість” Кшиштоф Соболевський повідомив, що Моравецький, ймовірно, візьме участь у засіданні Верховної Ради.

Він також зазначив, що прем’єр поїхав до Києва з посланням підтримки та інформацією після візиту президента США Джо Байдена до Варшави.

24 февраля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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