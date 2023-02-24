Польща готова навчати українських пілотів на F-16

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна готова до навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Як повідомляє «Європейська правда«, про це він заявив на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

«Якщо говорити про те, що готові ми навчати українських пілотів на F-16, то так, ми готові до проведення таких навчань на винищувачах F-16 у Польщі» — сказав він.

Водночас Моравецький підкреслив, що це має бути узгоджене в рамках більш широкої коаліції.

«Але Польща готова проводити такі навчання. Дуже важливо, аби українське небо нарешті було безпечне» — заявив прем’єр Польщі.