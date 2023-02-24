Перед посольством Росії у Берліні виставили підбитий російський танк

Один з російських танків, знищених в Україні, виставили як експонат перед посольством Росії у Берліні.

Про це повідомляє Bild

Зазначають, що привезли на місце близько 4 ранку 24 лютого, він має залишатися перед посольством як експонат протягом обох вихідних днів.

Рано вранці посол України у Німеччині Олексій Макеєв натякнув, що один з танків експонуватимуть у Берліні, але не уточнив, де саме.

Як розповідає Bild, це Т-72, який підірвався на міні під Києвом 31 березня 2022 року, він був у складі одного із російських підрозділів, який перекинули для нападу на Україну з-під кордонів Монголії.

Проєкт ініціювали німецькі активісти Віланд Гібель та Енно Ленце, останній неодноразово бував в Україні.

«Цей танк — це наша акція протесту проти війни, яку розв’язала Росія, і наше висловлення солідарності з Україною», — зазначив Гібель.