Перед посольством Росії у Берліні виставили підбитий російський танк

Один з російських танків, знищених в Україні, виставили як експонат перед посольством Росії у Берліні.
Про це повідомляє Bild
Зазначають, що привезли на місце близько 4 ранку 24 лютого, він має залишатися перед посольством як експонат протягом обох вихідних днів.
Рано вранці посол України у Німеччині Олексій Макеєв натякнув, що один з танків експонуватимуть у Берліні, але не уточнив, де саме.
Як розповідає Bild, це Т-72, який підірвався на міні під Києвом 31 березня 2022 року, він був у складі одного із російських підрозділів, який перекинули для нападу на Україну з-під кордонів Монголії.
Проєкт ініціювали німецькі активісти Віланд Гібель та Енно Ленце, останній неодноразово бував в Україні.
«Цей танк — це наша акція протесту проти війни, яку розв’язала Росія, і наше висловлення солідарності з Україною», — зазначив Гібель.
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