Нова Зеландія та Велика Британія ввели персональні санкції проти найближчого оточення Путіна

24 лютого, у роковини російського вторгнення в Україну, Нова Зеландія та Велика Британія запровадили нові санкції загалом проти 121 людини з близького оточення Путіна.

Про це йдеться у повідомленні британського та новозеландського урядів.

Нова Зеландія запровадила санкції проти 87 людей, більшість з них політичні діячі, які мають стратегічне значення для Росії та близькі до президента РФ Володимира Путіна.

Також обмеження застосували до членів центральної виборчої комісії РФ, які намагалися узаконити напад на суверенітет України шляхом проведення фейкових референдумів у незаконно анексованих регіонах України.

Велика Британія ввела санкції проти 34 осіб, пов’язаних із “Росатомом”, “Газпромом”, “Ростехом” та “Алмаз-антеєм”.

Також у списку – матір Аліни Кабаєвої, близький друг Володимира Путіна та гендиректор “Північного потоку-2” Матіас Варніг, колишній охоронець президента РФ Олексій Дюмін, який зіграв ключову роль в анексії Криму.