Канцлер Німеччини: Путін зазнав поразки

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв підтримувати Україну скільки буде необхідно і закликав президента РФ Владіміра Путіна припинити війну.

Про це він сказав у зверненні, присвяченому річниці російського вторгнення, пише «Європейська правда«.

«Росія вже рік веде нещадну загарбницьку війну в Україні…Що дійсно вражає нас – це рішучість і мужність українців, з якими вони борються за свободу. Німеччина підтримує їх у цьому і буде підтримувати так потужно і так довго, як це буде необхідно», — сказав Шольц.

За його словами, якщо подивитися на події минулого року, то стає очевидно, що російський президент зазнав поразки.

«Владімір Путін зробив ставку на розкол, але отримав протилежний результат: Україна об’єднана як ніколи раніше, Європейський союз – згуртований», — сказав Шольц.