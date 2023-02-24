Как выбрать школу для дистанционного обучения: советы и рекомендации родителям

Вследствие введенного в стране военного положения и связанных с этим событий многие школьники были вынуждены выехать за границу или перейти на дистанционное обучение в Украине. Большинство детей, находящихся за рубежом, вообще обучаются одновременно по двум системам образования — украинской и европейской с учетом программы образования той или иной страны. Но если родители все же желают, чтобы их ребенок получил украинское образование, то можно записаться на дистанционное обучение в школе.

Основные моменты, на которые нужно обратить внимание при выборе онлайн-школы

Сейчас появилось очень много частных онлайн-школ, которые предлагают своим ученикам получить необходимые знания по новой системе и с учетом современных реалий. Но как из такого большого количества школ выбрать ту самую, которая даст вашему ребенку достойный уровень знаний и подойдет под ваши параметры как родителя?

Остановимся на основных моментах, на которые нужно обязательно обратить внимание:

Как организован учебный процесс (важна гибкость и формат обучения, а также возможность углубленного изучения предметов). Как проводится методическая работа (должен быть системный подход к обучению, его доступность, индивидуальный подход к ученикам и стремление решать их текущие проблемы в учебе). Какие есть технические возможности у онлайн-школы (например, доступность интерфейса, удобная аналитика, адаптация под все платформы и прочее). Какой психологический климат царит в онлайн-школе (обратите внимание на преподавателей, есть ли психолог и социальная адаптация). Почитайте отзывы о школе (так вы будете знать, с чем вам предстоит столкнуться в онлайн школе)

Как проходит онлайн обучение в дистанционной школе

Все украинские школы придерживаются общегосударственной программы обучения, утвержденной МОН Украины. Уроки в онлайн формате длятся так же как и в очной школе — по 40 минут каждый. Занятия проходят в две смены — для большего удобства учеников, которые находятся за пределами Украины.

Советуем обратить ваше внимание на дистанционную онлайн-школу 977, которая даст вашему ребенку хорошее образование с учетом его потребностей и наклонностей. Для всестороннего развития ученикам предлагается участвовать на общих развивающих встречах, где в легкой форме также происходит образовательный процесс.

Онлайн-школа 977 обучает учеников с 1 по 11 классы. Есть возможность занятий с репетитором для углубленного изучения предметов (например, английского языка или другого предмета на выбор), а также отдельная опция подготовки к школе, ВНО. Родители могут выбрать любой из трех пакетов обучения:

“онлайн-ученик”;

“ученик”;

“экстерн;.

За более детальной информацией об обучении в онлайн-школе 977 перейдите на сайт, или позвоните по номерам: +38 (080) 031-03-03 и +38 (073) 331-90-75.