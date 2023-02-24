Как Олимпик Марсель провел Лигу Чемпионов 2010/2011

«Олимпик» Марсель является одной из самых успешных команд французского футбола. На ее счету девять чемпионских титулов, десять кубков и три суперкубка Франции. А в годы своего расцвета «бело-голубые» неплохо выступали и в еврокубках. Так, клуб трижды выходил в финал Лиги Европы и раз в финал Лиги чемпионов. А на их будущие игры сделать ставку онлайн можно с 1xbet-new.com — букмекерская контора ставки онлайн

Последним на данный момент чемпионством в Лиге 1 является сезон 2009/2010, который позволил «Марселю» напрямую квалифицироваться в Лигу Чемпионов. Тот розыгрыш ЛЧ в сезоне 2010/2011 нельзя назвать успешным для французского клуба, хоть команда и вышла из группы. Однако уже в первой же стадии плей-офф «бело-голубые» потерпели поражение. Но вы всегда можете сделать онлайн ставку на будущие их игры на сайте букмекерской конторы 1xBet.

Давайте же вспомним, каким был тот розыгрыш ЛЧ для «Марселя». Начался он с попадания в группу «F», в котором достались весьма удобные оппоненты:

«Челси», Англия.

«Спартак», Россия.

«Жилина», Словакия.

Очевидный фаворит группы был лишь один – английский клуб. С двумя другими же командами «Марсель», как минимум, мог играть на равным. Но в реальности действующий чемпион Франции смотрелся более сильной командой, чем «Жилина» и «Спартак». А на все упомянутые клубы доступна полная линия 1 хБет на все события с их участием.

Как Марсель играл в Лиге Чемпионов

Начал розыгрыш на групповом этапе «Марсель» крайне неудачно. И если поражение от «Челси» не выглядело удивительно, то проигрыш «Спартаку» был неожиданностью. К счастью, в третьей игре «бело-голубые» сумели минимально выиграть у «Жилины». Три очка после первого круга смотрелись крайне неубедительным результатом, поэтому на второй круг команда активизировалась максимально. Кстати, в линии ставок 1xBet для ставок доступны все события с участием этих команд.

Второй круг «Марсель» начал с разгрома словацкого клуба со счетом 7:0, далее легко переиграли российский клуб со счетом 3:0. В последней шестой игре, в тяжелом противостоянии был переигран «Челси» со счетом 1:0 – единственный гол аж на 81-ой минуте забил Брандао. Именно эта победа позволила набрать двенадцать очков и занять второе место в группе, которое позволяло выйти в плей-офф турнира. А все спортивные события 1xBet live матчи доступны на сайте лучшего БК.

В одной восьмой финала достался один из сильнейших соперников во всей ЛЧ – «Манчестер Юнайтед». Именно английский клуб считался фаворитом пары, но в первой игре «бело-голубые» сумели сыграть вничью 0:0. Однако в ответной встрече «Марсель» уже ничего не сумел противопоставить «красным дьяволам», проиграв со счетом 2:1. Кстати, все три гола были забиты английской командой – дубль в ворота «Марселя» забил Хавьер Эрнандес, и автоголом отличился Уэс Браун. Даже на такие матчи в спортивных событиях можно делать live ставки в 1xBet.