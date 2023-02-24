Израильские археологи обнаружили зарплатную ведомость древнеримского легионера
Израильские археологи во время раскопок древней крепости Масада, расположенной у юго-западного побережья Мертвого моря, обнаружили редкий древнеримский папирус. Он представляет собой зарплатную ведомость римского легионера, относящуюся к 72 году нашей эры.
В тексте содержится подробная информация о выплатах за два периода, а также о вычетах. Как сообщает Управление древностей Израиля, расходы легионера, судя по документу, едва не превысили все жалование.
Древнеримская зарплатная ведомость Israel Antiquities Authority
Обнаруженный папирус относится к периоду Первой иудейской войны, когда евреи подняли восстание против владычества Рима. По данным исследователей, этот документ представляет собой наиболее хорошо сохранившийся древнеримский папирус, найденный в Масаде. Более того, это всего лишь одна из трех зарплатных ведомостей римских легионеров, обнаруженных на территории всей Империи. Исследователи также привели некоторые подробности о расходах этого человека. Так, часть его жалования удержали за сапоги, тунику, а также корм для лошади.
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