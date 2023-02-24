Израильские археологи обнаружили зарплатную ведомость древнеримского легионера

Израильские археологи во время раскопок древней крепости Масада, расположенной у юго-западного побережья Мертвого моря, обнаружили редкий древнеримский папирус. Он представляет собой зарплатную ведомость римского легионера, относящуюся к 72 году нашей эры.

В тексте содержится подробная информация о выплатах за два периода, а также о вычетах. Как сообщает Управление древностей Израиля, расходы легионера, судя по документу, едва не превысили все жалование.



Древнеримская зарплатная ведомость

Israel Antiquities Authority