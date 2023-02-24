Генсек НАТО призвал положить конец «циклу российской агрессии»

Йенс Столтенберг пояснил, что Украина должна обладать военным потенциалом для сдерживания дальнейшей агрессии

Война в Украине должна положить конец «циклу российской агрессии», который уходит корнями гораздо дальше, чем вторжение, начатое Москвой год назад, заявил Reuters генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В интервью агентству, данном накануне первой годовщины атаки Москвы, Столтенберг сказал, что вторжение было частью схемы, включавшей военные действия России в Грузии в 2008 году и в украинском Крыму в 2014 году.

«Мы не знаем, когда закончится война, но мы точно знаем, что когда она закончится, нам нужно сделать все, чтобы история не повторилась», – сказал Столтенберг.

«Нам нужно разорвать цикл российской агрессии. Нам нужно не допустить подрыва европейской безопасности Россией», – заявил он Reuters в штаб-квартире НАТО на окраине Брюсселя.

Он пояснил, что это означает, что у Украины «должен быть военный потенциал, сила, для сдерживания дальнейшей агрессии».