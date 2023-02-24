Генасамблея ООН підтримала українську “формулу миру”

23 лютого, до річниці російського вторгнення, Генеральна асамблея ООН проголосувала за поданий Україною проект резолюції, що закликає Росію залишити Україну.

Також резолюція закріплює основні положення запропонованої президентом України Володимиром Зеленським “формули миру”.

Резолюцію підтримали 141 країна зі 193 членів ООН.

“Проти” проголосували 7 держав. Окрім звичних РФ, Білорусі, Сирії, Північної Кореї та Еритреї, серед противників ініціативи також опинилися африканська країна Малі та центральноамериканська Нікарагуа.

Утрималися від голосування за документ 32 держави світу, зокрема Китай, Іран, Індія, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Монголія, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан та кілька інших азійських, африканських і південно- й центральноамериканських країн.

Президент України подякував світовій спільноті за підтримку резолюції ГА ООН “Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеохоплюючого, справедливого та сталого миру в Україні”.

“Вдячний усім країнам, які підтримали надважливу резолюцію Генеральної Асамблеї ООН “Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеохоплюючого, справедливого та сталого миру в Україні”, – написав він у твіттері в четвер увечері.