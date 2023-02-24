F-16 для України: розкрили подробиці переговорів Байдена з Зеленським

Розмова, присвячена нюансам постачання сучасних американських винищувачів F-16 Збройним силам України вже відбулася між президентом Сполучених Штатів Америки та його українським колегою.

Джерело: Gazeta.UA

Радник президента США Джо Байдена Джейк Салліван у ході дискусії, організованої до роковин початку війни в Україні телеканалом CNN, заявив, що запитані Києвом винищувачі не можуть зараз дати належного ефекту в контрнаступі.

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“F-16 – це питання не короткострокової боротьби. F-16 – це питання довгострокового захисту України. І це розмова, яка відбулася між президентом Байденом і президентом України Володимиром Зеленським“, – розказав Салліван.

Дискусії щодо передачі Україні сучасних західних винищувачів тривають у Європі та США протягом останніх кількох місяців.

Байден поки що відмовляється задовольнити прохання України щодо F-16 через нерозв’язану дилему, зазначають у CNN. Вона полягає в питанні про те, як далеко можуть зайти США в допомозі України, уникнувши при цьому прямого зіткнення між Заходом і Росією.