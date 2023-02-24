Бездепозитні бонуси в онлайн казино найпоширені

Бездепозитні бонуси казино — це один з найулюбленіших видів заохочень, що отримують клієнти азартно-розважальних майданчиків України. Найчастіше такий тип заохочення розрахований на нових клієнтів казино з метою привернення уваги потенційних геймерів. Як стверджують гравці саме бездепозитні бонуси за реєстрацію найактивніше рекламують онлайн казино, адже вони більше всього цікавлять потенційних відвідувачів. Адже хто проти отримати безкоштовний подарунок, який ні до чого не схиляє гравців.

Бездепозитні бонуси за створення облікового запису

Більшість заохочень, що пропонуються клієнтам азартно-розважальних майданчиків, потребують від геймерів обов’язкових операцій з фінансами. Зазвичай, казино висуває умови поповнення ігрового балансу на певну мінімальну суму для активації бонусу. Проте бонус за реєстрацію без депозита є виключенням в даному випадку. Для отримання такого бонусу, гравцю не потрібно проводити операції з ігровим балансом. Саме тому він має назву — бездепозитний.

Переваги та недоліки бездепозитних бонусів

Більшість клієнтів онлайн казино зацікавленні в тому, щоб отримати бонус за реєстрацію без депозиту. Такі заохочення здаються досить вигідними та привабливими. Проте нічого ідеального не буває. Тому і у бездепів є як сильні сторони, так і слабкі. Але все ж, треба зазначити, що плюсів у безкоштовних заохочень все-таки більше.

Серед головних переваг бездепозитних бонусів можна назвати наступні:

Відсутність потреби вносити гроші на ігровий баланс, заохочення надається азартно-розважальним майданчиком безкоштовно.

Прості умови отримання заохочення, інколи достатньо просто створити обліковий запис, у інших випадках можуть висуватися додаткові дії — введення промокоду, верифікація, підтвердження номеру телефона чи електронної адреси.

Страхування гравця від ризику, оскільки у випадку програшу, банкролл користувача залишається цілим та неушкодженим.

Це головні переваги бездепозитних заохочень, проте далеко не весь перелік плюсів. Але вже на основі зазначених особливостей можна зрозуміти чому гравці так полюбляють такі подарунки.

Попри всю привабливість, яка характерна для бездепозитних бонусів, у них є певні недоліки. Серед мінусів можна назвати наступні:

Зазвичай, онлайн-казино встановлюють високі вейджери для відігравання такого типу заохочення.

Невеликий розмір винагород, що частіше за все не перебільшує декілька сотень гривень.

Казино можуть встановлювати ліміти на виведення виграшу.

Ось такі недоліки простежуються у бездепозитних бонусів. Проте навіть подібні мінуси не роблять бездепозитні бонуси за реєстрацію менш привабливими. Такий тип заохочення все одно залишається одним із найбільш привабливих.

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Види бездепозитних бонусів в онлайн казино

Бездепозитні бонуси — це окрема категорія заохочень, яка пропонується в онлайн казино. Проте бездепозитні бонуси можуть бути різними. Виділяють наступні види бездепів:

Бездепозитний бонус за реєстрацію. Найбільш поширений тип заохочень. Він надається новим клієнтам онлайн казино за те, що вони успішно створили обліковий запис та розпочали членські відносини.

Бездепозитний бонус за реєстрацію, що можна вивести. Така пропозиція зустрічається досить рідко. Гроші за реєстрацію з виводом відрізняються від першого тим, що після нарахування бонусних коштів, їх можна одразу вивести без відігравання.

Подарунок на День народження. Деякі онлайн казино пропонують бездепозитні бонуси не лише для нових клієнтів, але і активних геймерів та надають їх на певні свята, наприклад, день народження.

Бездепозитні бонуси як складова програми лояльності. У такому випадку бездепозитні заохочення можуть надаватися геймерам в честь переходу на новий рівень.

Бездеп за рекламу. Такий тип заохочення можуть надавати нові азартно-розважальні майданчики з метою розкручування бренду. Вони надаються зареєстрованим геймерам за додаткову рекламу, наприклад репост публікації в соціальних мережах.

Саме так виглядають найпоширеніші види бездепозитних бонусів, що можуть отримувати українські клієнти в онлайн казино.