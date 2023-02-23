ЗСУ закликали українців зберігати інформаційну тишу щодо переміщення авіації

Українців, а особливо жителів Чернігівщини та Сумщини, закликають зберігати інформаційну тишу щодо переміщення авіації Збройних Сил України

Про це інформує Повітряне командування «Центр».

Українські захисники звертаються до мешканців прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей, а також до всіх жителів країни, з проханням не поширювати відомості про ЗСУ.

Повідомляється, що в мережі з’явилися фото та відео перебазування української авіації у визначених районах з метою виконання бойових завдань та охорони об’єктів критичної інфраструктури.

«Ми дякуємо Вам за любов та слова підтримки нашим пілотам, але ж нагадуємо і про заборону проведення фото- та відеофіксації особового складу, місць розташування військової техніки, її кількість та напрямок передислокації — це може зашкодити виконанню поставлених завдань», — наголошують у відомстві.

Бійці закликають, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Поблизу кордону з Чернігівщиною українська розвідка зафіксувала рух колон військової техніки без знаків розпізнавання. Росія готує до річниці повномасштабного вторгнення провокації.